Украина

Нападающий Максим Дегтярев до конца сезона будет выступать за Олимпик.

Лучший бомбардир Олимпика минувшего сезона Максим Дегтярев вновь будет защищать цвета команды — сообщил официальный сайт донецкого клуба.

Осеннюю часть сезона Максим провел в аренде в Десне, где сыграл 15 матчей и отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Интересно, что дубль Дегтярева в последнем матче сезона-2018/19 против Ворсклы позволил Олимпику сохранить прописку в УПЛ.

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