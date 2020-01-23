Украина

Игрок луганской Зари Владислав Кочергин доволен ходом турецких сборов.

Полузащитник луганчан пообщался с клубной пресс-службой после победного матча против польской Лодзи (1:0). Именно Владислав Кочергин стал автором единственного мяча в этой встрече.

"Игра была силовая, поляки играют один в один, не дают развернуться и работать с мячом. Тяжелая игра, рад, что победили, что забил. Двигаемся дальше", – рассказывает украинский футболист.

"Не важно какая игра, хочется всегда выигрывать. Любая победа приносит только теплые эмоции и с победами легче тренироваться", – резюмирует Кочергин об игре против Лодзи.

Также полузащитник рассказал о ходе сборов команды в Турции: "Нормальное начало сборов, двухразовые работы, ничего нового. Настраиваемся на хорошую работу, чтобы провести этот сбор плодотворно и подготовиться к чемпионату. И занимать то место, ради которого мы все стараемся".

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