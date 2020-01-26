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Главный тренер Шахтера Луиш Каштру — о матче против Войводины.

Шахтер не смог обыграть Войводину в товарищеском матче.

Луиш Каштру остался доволен игрой молодых футболистов.

"Да, очень. Была достаточно интересная игра в то время, когда ребята находились на поле. Интересно то, как они доминировали, как отдавались матчу. Видны те принципы, которые отрабатывались в последние дни, и парни привнесли их в игру".

"Мы уже знали, что после вчерашнего спарринга будем не в лучших кондициях, но важен факт, что футболисты применили свои принципы в поединке. Удавалось разыгрывать втроем, вчетвером, команда всегда была очень компактна. Я абсолютно доволен сегодняшней работой ребят. Продолжаем в том же духе".

Португалец оценил игру Фернандо.

"У нас несколько футболистов на фланге, и Фернандо может выступать в роли нападающего. Сейчас наигрываем его на этой позиции, но еще есть Сикан и Мораес, которые могут играть «девятку». Фернандо делает первые шаги, и мы продолжим его наигрывать и развивать, чтобы он чувствовал себя здесь как можно комфортнее".

Об игре сегодняшнего соперника.

"Действительно, пришлось сложно. Мы доминировали в игре, «Войводина» нечасто угрожала нашим воротам, а в итоге мы пропустили после автогола. Но достаточно глубокая оборона оппонента заставляет прибегать к вариативности в игре: атаки по правому флангу, по левому… Нужно больше терпения в поиске пути к воротам. Но в целом это была достаточно приятная тренировка, где мы выполнили все цели, которые отрабатывали на занятиях", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Войводина.

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