Украина

Наставник Мариуполя высказался о тренировочном сборе своей команды

Тренировочный сбор в Антальи для Мариуполя подходит к своему завершению, поэтому главный тренер Александр Бабич подвел итоги, отметив позитивные и негативные аспекты игры своих подопечных.

"Не могу сказать, что все у нас получается. Под нагрузками видим как раз более конкретно, кому над чем надо работать. Видим все ошибки технические, тактические, потому что когда работают под нагрузкой, не всегда принимаются правильные решения".

"Тем не менее, мы практически весь объем работы выполнили. У нас остался один матч. Будем в основном работать завтра над тактикой, техникой. После матча летим домой на коротенький перерыв", — сказал Бабич в интервью Футбол NEWS.

Отметим, что в следующем матче Мариуполь сыграет против австрийского Санкт-Пельтена. Поединок состоится 28 января в 15:00 по киевскому времени.

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