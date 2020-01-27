На сборах в Турции Днепр-1 проиграл сопернику из Польши.
Фото СК Днепр-1
27 января 2020, 17:55
Во втором контрольном поединке на зимнем сборе в Турции Днепр-1 уступил Ягеллонии со счетом 0:1.
Днепр-1 — Ягеллония 0:1
Гол: Поспишил, 14, пенальти.
Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук, Лопыренок, Сваток, Логинов, Шаповал, Кравченко, Вакулко, Ди Франко, Тейлор, Булеца, Хобленко.
Днепр-1 (2-й тайм): Клищук, Чичиков, Логинов, Папа Гуйе, Полевой, Батагов, Снижко, Когут, Назаренко, Супряга, Хобленко (Коркишко, 58).
В первом матче с таким же счетом днепряне уступили ТСК.
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