Украина

Спарринг против Кайсара завершился минимальной победой украинского клуба.

Александрия провела контрольный поединок против Кайсара из Казахстана и одержала победу со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Протасов, сыгравший на добивании после удара Грицука.

Александрия — Кайсар 1:0

Гол: Протасов, 36.

Александрия (1-й тайм): Билык, Протасов, Довгий, Пашаев, Грицук, Гречишкин, Шендрик, Вантух, Дубра, Третьяков, Ситало.

Александрия (2-й тайм): Панькив, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Стецков, Мишенко, Банада, Запорожан, Лучкевич, Гордиенко, Безбородько.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.