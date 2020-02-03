Спарринг против Кайсара завершился минимальной победой украинского клуба.
Фото ФК Александрия
03 февраля 2020, 18:20
Александрия провела контрольный поединок против Кайсара из Казахстана и одержала победу со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Протасов, сыгравший на добивании после удара Грицука.
Александрия — Кайсар 1:0
Гол: Протасов, 36.
Александрия (1-й тайм): Билык, Протасов, Довгий, Пашаев, Грицук, Гречишкин, Шендрик, Вантух, Дубра, Третьяков, Ситало.
Александрия (2-й тайм): Панькив, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Стецков, Мишенко, Банада, Запорожан, Лучкевич, Гордиенко, Безбородько.
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