Украина

Стало известно, в каком составе команда Алексея Михайличенко отправятся в Турцию.

В воскресенье, 2 февраля, Динамо отправится на второй сбор в Турцию. Готовиться к весенней части сезона-2019/20 киевляне будут готовиться в таком составе:

В списке игроков отсутствует новичок Динамо Каргбо, открывший счет своим голам на первом сборе, но получивший травму. Зато вместе с командой летит Бурда, продолжающий восстановление после травмы.

Ранее сообщалось, что четыре игрока продолжат готовиться с "молодежкой", которой предстоит играть в Юношеской Лиге УЕФА.

На втором сборе Динамо запланировало 6 матчей.

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