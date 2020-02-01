Стало известно, в каком составе команда Алексея Михайличенко отправятся в Турцию.
Фото ФК Динамо
01 февраля 2020, 21:04
В воскресенье, 2 февраля, Динамо отправится на второй сбор в Турцию. Готовиться к весенней части сезона-2019/20 киевляне будут готовиться в таком составе:
В списке игроков отсутствует новичок Динамо Каргбо, открывший счет своим голам на первом сборе, но получивший травму. Зато вместе с командой летит Бурда, продолжающий восстановление после травмы.
Ранее сообщалось, что четыре игрока продолжат готовиться с "молодежкой", которой предстоит играть в Юношеской Лиге УЕФА.
На втором сборе Динамо запланировало 6 матчей.
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