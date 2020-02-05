Украина

Стал известен состав "горняков" на очередной контрольный поединок.

В товарищеском матче Шахтера против Македонии Герче Петров с первых минут сыграет правый защитник Богдан Бутко.

Отметим, что Богдана не было на первом сборе команды, поскольку он занимался поисками нового клуба. Также его не было и в официальном списке "горняков" на нынешние сборы.

Шахтер выйдет на поле в следующем составе: Трубин – Бутко, Хочолава, Бондарь, Сиприано — Маркос Антонио, Крыськив – Тете, Бондаренко, Коноплянка – Фернандо.

Запасные: Шевченко, Муравский, Дентиньо, Веллингтон Нем, Вакула, Сикан.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на официальном сайте Шахтера.