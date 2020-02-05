Украина

Очередной спарринг Шахтера закончился ничьей с Сеннерйюск.

В контрольном матче против датского Сеннерйюск Шахтер довольствовался ничьей.

Счет открыли датчане после автогола Кривцова, однако затем Тайсон и Коваленко (с пенальти) вывели чемпиона Украины вперед. Однако за две минуты до конца матча "горняки" упустили победу.

Шахтер — Сеннерйюск 2:2

Голы: Тайсон, 54, Коваленко, 61, с пенальти — Кривцов, 28, автогол, Кристиансен, 88.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Коваленко (Коноплянка, 70), Алан Патрик, Марлос, Тайсон — Мораес.

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