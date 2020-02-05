Украина

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу в контрольном матче над Олимпией.

После спарринга с Олимпией из Любляны Алексей Михайличенко рассказал о том, как идет подготовка к весенней части сезона-2019/20.

"Все ребята молодцы, все стараются, – цитирует главного тренера Динамо официальный сайт клуба. – Это очень важный промежуток подготовки, который во многом повлияет на то, что мы сможем делать в сезоне".

"У нас есть травмированные игроки, Цыганков и Шабанов еще не могут принимать участия в матчах. Поэтому мы запланировали провести контрольные встречи два дня подряд. Сегодня полтора тайма играл один состав, а половину тайма — другой. Завтра будет зеркальное отражение: те, кто играл полтора тайма — сыграют половину, и наоборот".

"Мы идем путем увеличения нагрузки. В следующих играх будем еще набирать, чтобы к концу сборов все ребята были готовы играть по до минут".

В четверг, 6 февраля, Динамо сыграет с норвежским клубом Стремсгодсет. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

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