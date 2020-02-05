Украина

Первый контрольный матч на втором сборе Динамо завершило крупной победой над Олимпией.

В спарринге на втором турецком сборе Динамо одержало победу со счетом 5:0 над словенской Олимпией из Любляны.

Киевляне полностью переиграли лидера чемпионата Словении. В первом тайме мячи в ворота Олимпии забили Буяльский и Вербич, а после перерыва Русин после грубейшей ошибки голкипера, Де Пена со штрафного и Романчук довели дело до форменного разгрома.

Динамо — Олимпия 5:0

Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90.

Динамо (стартовый состав): Бущан — Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Буяльский — Соль.

Ранее молодежная команда Динамо (U-19) разгромила сверстников из Аланьяспора — 8:0.

В четверг, 6 февраля, Динамо сыграет с норвежским клубом Стремсгодсет. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

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