Украина

Главный тренер львовян рассказал про трансферные планы клуба.

Карпаты накануне заключили соглашения с Матаром Дийе и Антоном Канибалоцким. Роман Санжар поведал, что это не последний ход львовян на трансферном рынке.

"Я был инициатором этих переходов, потому что нам нужно было усиление. От нас ушел Роман Пидкивка, Олегу Кудрику нужна конкуренция. Антон Каниболоцкий действительно станет усилением. Эта позиция будет закрыта.

У нас очень молодая команда, она стала еще моложе, чем в первом полугодии. Планирую подписать игроков на еще 2-3 позиции", – сказал Санжар Телеканалу Футбол.

Напомним, что директор Карпат Яцишин сообщил, что клуб перешел в режим экономии.