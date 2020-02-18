Украина

Футболист сменил игровой номер в клубе.

Нападающий Назарий Русин сменил номер в Динамо на 70-й, сообщает официальный сайт УПЛ.

После возвращения в клуб киевляне заявили молодого форварда под 17-м номером.

Напомним, что в первой половине сезоне Русин выступал на правах аренды в Заре. В футболке "черно-белых" 21-летний игрок провел 17 поединков, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Динамо вернулось в Киев после окончания зимнего сбора.

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