Футболист сменил игровой номер в клубе.
Назарий Русин, ФК Динамо
18 февраля 2020, 10:21
Нападающий Назарий Русин сменил номер в Динамо на 70-й, сообщает официальный сайт УПЛ.
После возвращения в клуб киевляне заявили молодого форварда под 17-м номером.
Напомним, что в первой половине сезоне Русин выступал на правах аренды в Заре. В футболке "черно-белых" 21-летний игрок провел 17 поединков, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Динамо вернулось в Киев после окончания зимнего сбора.
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