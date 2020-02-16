Украина

Football.ua подводит итог последним матчам Динамо сборе в Турции.

Динамо завершило второй турецкий сбор победой над грузинским Динамо из Тбилиси (2:0). В нашем традиционном разборе мы также затронем поединок против БАТЭ из Борисова (1:1).

В матче против грузинов, как и против белорусов, мы увидели сочетание футболистов, которое очень близко к стартовому составу на ближайшие игры. Вопросы могут вызывать лишь четыре позиции — правый полузащитник в отсутствие Виктора Цыганкова, нападающий, атакующий полузащитник и голкипер.

На матч против БАТЭ Алексей Михайличенко предпочел Александра Караваева в качестве правого полузащитника. Назарий Русин отыграл полный матч на острие, а Миккель Дуэлунд и Николай Шапаренко получили по тайму игрового времени. Также полный матч на счету Георгия Бущана.

Против Динамо из Тбилиси Михайличенко вновь использовал Виталия Буяльского на позиции ложного хавбека. Также со стартовых минут появились Миккель Дуэлунд, Назарий Русин и Георгий Бущан.

Начнем с матча против БАТЭ, так как и информации о нем побольше в плане статистики, и тренерский штаб сделал всего две замены. Можно предположить, что именно в этой игре моделировались грядущие матчи в УПЛ и Кубке Украины.

Казалось, что встреча с БАТЭ — идеальный вариант для тренерского штаба, чтобы отработать позиционное нападение. В первом тайме Динамо доминировало на футбольном поле с владением 63%, во второй половине игры этот показатель упал до 54%. Все это при точности передач 86%, что вылилось в 45 позиционных атак. Однако лишь 10 из них завершились ударами в сторону ворот, согласно данным Wyscout. Ну и самое главное: а сколько же опасных моментов удалось создать после позиционных наступлений?..

Добавим ко всем этим вводным, что интенсивность прессинга БАТЭ была на уровне команд из УПЛ — индекс PPDA 15,7, то есть на одно владение мячом во второй и третьей третях поля БАТЭ позволяло киевлянам выполнять в среднем около 16 передач. Этот показатель близок к тому, который встречается в матчах Динамо против, к примеру, ФК Львов, Карпат или Ворсклы в осенней части украинского первенства. Проще говоря, это сценарий, при котором нужно "взламывать автобус". Настораживает то, что постоянно выигрывать матчи на индивидуальном мастерстве Цыганкова, Вербича или кого-то еще не получится. Нужна четкая инструкция перемещений футболистов при позиционной атаке на подступах к чужой штрафной, а ее, к сожалению, пока что нет.

Но есть одно "но". В поединке против Динамо Тбилиси подопечные Михайличенко провели очень качественные стартовые 10 минут, в которые вместились: одна позиционка (10-я минута), закончившаяся угловым и выпад на 5-6 минутах. Кстати, что атака на 6-й минуте с ударом Вербича, что выпад на 10-й минуте, который закончился угловым — были идентичны. (По ссылкам вы можете оценить обе атаки на YouTube-канале Динамо). У нас же на стопкадрах ниже ключевые моменты.

И вот момент-близнец спустя 4 минуты.

Идентичные моменты! К сожалению, эти два выпада чуть ли не единственные в исполнении Динамо в матчах против БАТЭ и Динамо Тбилиси. Да, были еще традиционные навесы/прострельные передачи. Но два приведенных выше примера из разряда "что-то новенькое".

Алексей Михайличенко заверил в комментарии клубной пресс-службы, что работа тренерского штаба по улучшению игры не прекращается:

"Работа не прекращается, она продолжится в Киеве уже по ходу сезона, поэтому нужно улучшать, совершенствовать и доставать из себя то, что мы сумели наработать на этих сборах".

...

"Для того чтобы владеть мячом, нужно находить возможности выходить из обороны при помощи передач. Мы пытаемся это делать, но, конечно же, не отказываемся и от быстрого начала атаки. Нами наигрывались различные варианты игры", — сказал Михайличенко.

Как нам кажется, тренерский штаб Динамо хочет строить позиционную игру, а не играть "бей вперед, комбинация придет" и, похоже, собирается улучшать эти компоненты уже в Киеве. И, конечно же, никто не отменял контратаки.

Кстати, об этом выходе из обороны через пас мы сейчас и поговорим. Вновь необходимо обратиться к цифрам Wyscout и показателям Дениса Попова и Артема Шабанова в плане начала атаки, продвижения мяча. На данный момент есть лишь статистика по матчу с БАТЭ, поэтому от него и будем отталкиваться. Учитывая то, что команда БАТЭ и качественный высокий прессинг понятия несовместимы, центральные защитники Динамо могли без особого труда выводить мяч в атаку, но нет.

Лидеры по показателям передачи с продвижением и в финальную треть — Владимир Шепелев и Томаш Кендзера. В этом и заключается проблема, которая возникла с изгнанием Тамаша Кадара. Шепелев вынужден опускаться глубже и помогать центральным защитникам с первым пасом. Напомню, что в паре с Владимиром играет Сергей Сидорчук, а значит, Динамо теряет футболиста, который мог бы уже во второй или третьей трети принять передачу и развить атаку. Причем тут Сидорчук? Сергей не лучший футболист, способный исполнять роль ресивера, то есть человека, который будет принимать мяч спиной к чужим воротам, разворачиваться с мячом и задавать новый вектор атаки. На данный момент — это еще одна огромнейшая проблема Динамо.

Вашему вниманию карта передач Динамо в игре с БАТЭ. Проблема в том, что на ней отсутствуют передачи Шабанова на Дуэлунда или Шапаренко, или же на Вербича и Русина. К счастью, есть связи Попова и Шапаренко/Дуэлунда, но нет связей с Караваевым или Русином. (Наличие стрелочек означает как минимум три передачи в этом направлении. Чем толще линии, тем больше передач между футболистами было совершенно).

Надеюсь, что анимация ниже прояснит, как Динамо пыталось выходить из обороны в атаку.

Ситуация с правым флангом выглядела зеркально, только менялись лица — Попов, Кендзера и Караваев.

Напрашивается вопрос: "И к чему вновь нытье о Кадаре?". Объясняем: появление венгра в составе добавило бы вариативности при выходе из обороны. Увеличилось бы количество вертикальных передач с продвижением, а также в финальную треть. К тому же, это позволило бы Шепелеву принимать мяч ближе к воротам соперника и не опускаться глубже.

Еще один любопытный статистический показатель: Шабанов и Попов имеют практически одинаковые цифровые показатели в плане передач с продвижением (по шесть и семь точных соответственно) и передач в финальную треть (по семь точных). Если ранее в паре центральных защитников лидером был именно Кадар, то в матче против БАТЭ не было ярко выраженного центрбэка, который отвечает за выход команды из обороны в атаку. Говорит о том, во что это выльется, мы можем лишь по истечении 3-5 официальных матчей. Пока мы предполагаем, что без Кадара эти показатели ухудшатся и строить позиционное нападение будет проблематично.

Что имеем на выходе, учитывая эти две игры? На данный момент Динамо может регулярно пользоваться ошибками соперника при выходе из обороны в атаку. Все это было и в этих двух матчах: высокий прессинг с участием 5 футболистов, которые зажимают соперника у его же штрафной. К примеру, гол Беньямина Вербича в ворота БАТЭ — это следствие именно прессинга. А вот создавать самим из игры — получается нечасто.

Об итогах сборов киевского Динамо читайте в нашем большом материале уже на следующей неделе перед возобновлением украинской Премьер-лиги.