Украина

Хавбека Динамо наказали только одним матчем дисквалификации за красную карточку в игре с Днепром-1.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский снова может помогать команде. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал его только на один матч за удаление в игре с Днепром-1, сообщил официальный сайт Динамо.

КДК согласился с аргументами Динамо о том, что у футболиста не было намерений сыграть грубо.

Свою одноматчевую дисквалификацию Буяльский уже отбыл, пропустив встречу 21-го тура с Колосом (2:0).

Динамо после 21-го тура Премьер-лиги занимает третье место, отставая на очко от Зари и на два пункта опережая Александрию. Следующий матч киевляне проведут как раз с Александрией седьмого марта.