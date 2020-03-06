Хавбека Динамо наказали только одним матчем дисквалификации за красную карточку в игре с Днепром-1.
Виталий Буяльский, Динамо
06 марта 2020, 11:19
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский снова может помогать команде. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал его только на один матч за удаление в игре с Днепром-1, сообщил официальный сайт Динамо.
КДК согласился с аргументами Динамо о том, что у футболиста не было намерений сыграть грубо.
Свою одноматчевую дисквалификацию Буяльский уже отбыл, пропустив встречу 21-го тура с Колосом (2:0).
Динамо после 21-го тура Премьер-лиги занимает третье место, отставая на очко от Зари и на два пункта опережая Александрию. Следующий матч киевляне проведут как раз с Александрией седьмого марта.