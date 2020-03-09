Украина

Вице-президент Мариуполя недоволен работой Евгения Арановского в игре с Днепром-1.

Мариуполь в 22-м туре Премьер-лиги уступил Днепру-1 0:3. Матч вышел скандальным, поскольку Евгений Арановский удалил троих игроков азовцев.

"Похоже, настало то время, когда вместо составов игроков достаточно указывать только судейскую бригаду. Ведь именно она делает результат всей игры", — написал вице-президент Мариуполя Андрей Санин на своей странице в Фейсбуке.

Нападающий Руслан Фомин отметил, что команда играла "ввосьмером против 15 человек", а главный тренер азовцев Александр Бабич саркастически оценил работу судей на "отлично".

Мариуполь занял восьмое место по итогам первого этапа УПЛ. В следующем туре команда снова сыграет на выезде против Днепра-1, но до этого встретится в четвертьфинале Кубка Украины с Альянсом из Липовой Долины.