Украина

Голкипер киевлян дал комментарий после игры с Александрией.

Динамо обыграло Александрию в поединке 22 тура чемпионата Украины. Георгий Бущан считает, что победа была добыта не благодаря классу, а также прокомментировал эпизод с пенальти в ворота Динамо.

"Я не могу еще сказать, что есть у нас как таковой класс. В матче против Александрии вся команда хорошо отработала и в атаке, и в обороне, поэтому за счет работы добились результата.

Расстроен из-за пенальти от Александрии. Мы просматривали то, как они бьют одиннадцатиметровые. Гречишкин большинство своих пенальти бил в правый угол, но я послушал товарища по команде, на сборах он мне правильно подсказывал. Сейчас уже не буду его слушать", — сказал Георгий Бущан в программе Футбольный формат.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Динамо.