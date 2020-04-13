Украина

Также капитан "бело-синих" рассказал о причинах неудач в текущем сезоне.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал как проходит его карантин.

"Как такового, свободного времени у меня нет. Есть только после обеда, до него у нас график, расписанные тренировки. Если первую неделю я выполнял где-то 50%, то со второй недели плотно сел на тренировочную программу. Михайличенко звонит два раза в неделю, спрашивает, как дела. Решаем всякие мелкие внутрикоманднные проблемы. Он прислушивается к футболистам, но я посмотрел новости, вроде футболисты начинают потихоньку выходить. Думаю, у нас тоже можно делать, но не хочется нарушать закон и подавать людям плохой пример. Нужно быть до конца ответственным", — рассказал Сидорчук в интервью Великому Футболу.

"С Игорем Суркисом я разговаривал, когда только начался карантин. Все были в подавленном состоянии, не знали, как оно будет развиваться. Никто не может сказать, когда закончится карантин и начнется чемпионат. Есть пословица: "Врагам бы не пожелал жить во время перемен", но мне кажется, намного хуже жить в ожидании чего-то. Непонятно, когда чемпионат начнется".

Также капитан киевлян выразил готовность пойти на уступки по зарплате.

"Я не говорю от лица всей команды, каждый волен решать так, как он чувствует. На свое усмотрение, я бы пошел на уступки по зарплате, 100 процентов. Четвертая неделя, мы ничего не делаем. Я бы согласился на уступки по финансам. У каждого разные семейные ситуации. У кого-то есть кредиты, у кого-то болеют родственники. Я бы без вопросов согласился".

Также Сергей рассказал причины неудач в текущем сезоне.

"Перед началом сезона я думал, что мы можем выиграть чемпионат. У конкурентов поменялись тренеры, Заря и Шахтер сезон начинали с новыми тренерами. Это всегда сложный период. Плюс, команда была достаточно сыгранной, я думал, это будет наш сезон. Нас подкосило непопадание в Лигу чемпионов. Потом пошла череда неудачных игр. Одно идет за другим", — заключил динамовец.

Ранее Дарио Срна рассказал, что Ярмоленко согласился оплатить проигранный ужин.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.