Голкипер турецкого Менеменспора Гентиан Сельмани может оказаться в УПЛ.
Гентиан Сельмани, фото fotospor.com
18 апреля 2020, 17:25
Вратарь середняка второго турецкого дивизиона Менеменспора Гентиан Сельмани летом может сменить клуб — сообщает Fotospor.
22-летним албанцем, выступавшим за юношескую и молодежную сборные своей страны, интересуются Заря, Болонья, Олимпиакос и два клуба из менее престижного чемпионата.
Сельмани выступал за Кастриоти (14 матчей) и Лачи (126, 1 гол), а в 2019 году перебрался в Менеменспор (19, 0).
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