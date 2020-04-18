Украина

Голкипер турецкого Менеменспора Гентиан Сельмани может оказаться в УПЛ.

Вратарь середняка второго турецкого дивизиона Менеменспора Гентиан Сельмани летом может сменить клуб — сообщает Fotospor.

22-летним албанцем, выступавшим за юношескую и молодежную сборные своей страны, интересуются Заря, Болонья, Олимпиакос и два клуба из менее престижного чемпионата.

Сельмани выступал за Кастриоти (14 матчей) и Лачи (126, 1 гол), а в 2019 году перебрался в Менеменспор (19, 0).

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