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Нападающий Мариуполя Руслан Фомин в откровенном интервью пообщался с журналистом Football.ua Евгением Музыкой.

Руслан Фомин сейчас является одним из главных действующих лиц в Мариуполе, причем не только на поле, но и за его пределами. За спиной у 34-летнего нападающего богатая футбольная карьера, и наверняка ему есть что подсказать молодым футболистам, а тем более — рассказать болельщикам. Ниже — почти часовое интервью с одним из ветеранов украинского футбола.

- Руслан, давайте вернемся к самому началу карьеры. Лет 10 назад в интервью вы говорили, что никогда не забудете свой первый матч. Расскажите о нем сейчас.

- Я дебютировал в Высшей лиге в матче Шахтера против Металлиста. Вышел на замену в составе Шахтера и забил гол. Минуту не помню, но помню, что забил гол. Этот матч не забудется.

- Второе место на молодежном Евро-2006 – главное достижение в вашей карьере или есть что-то, что вы цените больше?

- В игровом плане, когда ты играешь и чувствуешь, что сражаешься за что-то – да, можно сказать, что это главное достижение в карьере. Если не считать, что с Шахтером я был чемпионом Украины и был в составе, когда выигрывали Кубок УЕФА. Но вот именно, что "был" – присутствовал, но очень мало играл. В тот год я практически не появлялся на поле, даже в заявку не попадал. Евро-2006 – да, это был запоминающийся момент.

- Какой совет вы дали бы молодому себе в начале карьеры? Стали бы переходить в Шахтер?

- Знаете, я не жалею о том, что перешел в то время в Шахтер. Единственное, что я, возможно, пересмотрел бы, если сейчас вернуть время назад – когда у меня заканчивался контракт с "горняками". Мне было где-то 23 года, я тогда играл за Металлист. Шахтер предложил продлить контракт на пять лет. Мне советовали даже люди, которые привели меня в футбол, направляли в нужное русло – они сказали, что это все-таки гранд нашего футбола. Пожалуй, совет продлить контракт был неправильным, но я обратил на него внимание, "повелся" и заключил контракт на еще пять лет. После того я практически не играл за Шахтер – пошли аренды, ничего такого хорошего.

- А в плане отношения к делу? Ты как-то признавался, что курил, но потом бросил. Почему решил перестать?

- Если память не изменяет, бросил я лет восемь назад. Тогда и молодежь была другая, и окружение футбольное отличалось от нынешнего. Сейчас больше Sony Playstation, тот же PUBG. Тогда же мое окружение подталкивало к вредным привычкам.

- Сейчас больше играют в компьютерные игры, а в ваше время – курили?

- Не будем лукавить, сейчас тоже некоторые игроки курят. Я считаю, это выбор каждого. Если ему не мешает – пускай. Если он делает результат на поле, хорошо показывает себя на тренировках и в играх – то пускай занимается тем, что ему нравится.

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- Как Наингголан в Роме, которые курил, но на поле просто "разрывал" всех…

- Тот же Матузалем – и курил, и выпивал, но на поле был лучшим. Брандао носился 90 минут, даже больше – но каждую ночь он ходил на дискотеки, отдыхал. Ему никто и слова не говорил, потому что он выходил, двигался, делал результат. Он что на тренировках выкладывался, что в официальных играх.

- Украинцев бразильцы не брали с собой на дискотеки?

- Не брали, у них там свой карнавал был.

- Раз уж мы затронули компьютерные игры… В Казахстане, Азербайджане вы и сами поигрывали в FIFA. Отсюда вопрос – не играли ли с Александром Зинченко?

- Нет, с ним не играл и не знаком. А сам – играл, у меня очень много свободного времени было в этих странах. Чтобы убить время, я играл очень много в компьютерные игры, в том числе в FIFA, Need for Speed, сейчас уже все и не вспомню.

- Какая часть NFS любимая?

- Название уже не помню, но затрагивало то, что нужно проходить этапы, гонки, машины. Проходил все NFS, которые выходили.

- Вы были на хорошем счету в Ильичевце, но в 2014 году решили перейти в Черноморец. Почему вы выбрали одесситов?

- Тогда уже начинались военные действия на Востоке Украины. И еще я перестал попадать в стартовый состав – когда пришел Николай Петрович Павлов, больше пошла ставка на молодых футболистов. Павлов любит с ними работать. Он сделал ставку на перспективу. Мне он дал это понять. У меня на тот момент оставался еще год контракта, но я решил подыскать команду, в которой буду иметь больше игровой практики.

И тут появился вариант с Черноморцем. Мне позвонил Вадим Шаблий, сказал, что Григорчук не против видеть меня в составе "моряков", чтобы я приехал. И все, я летом приехал в Черноморец, были сборы в Одессе, потом в Молдову ездили, играли с Шерифом. Я подписал контракт, и это был неплохой этап. До зимы я уверенно очень смотрелся, всегда играл в стартовом составе. Плохо, что Черноморец начал, можно так сказать, банкротство – распускать своих лучших футболистов. Мне тоже пришлось уйти.

- Черноморец рассчитался с вами и другими игроками по зарплате, выдав квартиру в новостройке. Вопрос от одесситов — в каком районе? Не планируете перебраться туда после окончания карьеры?

- Да, квартиру действительно дали. Район сейчас не скажу, потому что я ее продал, жить там не планирую – хочу в родном Харькове.

- И карьеру хотелось бы закончить в Харькове?

- Посмотрим. Где мне будет комфортно, там и закончу.

- Остались ли у вас хоть какие-то положительные впечатления от периодов выступлений за Габалу, Атырау и Аполлон?

- Негативного больше, чем положительного. Эти этапы получились не очень хорошими для меня. Было тяжело, что в Азербайджане, что в Казахстане.

Единственным светлым моментом была Греция, солнечная Греция. И коллектив у нас был хороший. Увы, мешало незнание языка, больше греческого, потому что даже на английском там люди не особо разговаривали. Было очень сложно сразу влиться у них. Я приехал еще в разгар сезона, и тренер не особо стал менять что-то в тактике. Он ставил своего, грека. А я – так, выходил на замену. Но тяжело было без знания языка, жестами общаться. Это, наверное, единственный момент, почему я там не задержался.

Мне хотелось вернуться домой и чувствовать себя футболистом, а не непонятно кем. Когда нет уверенности, ты идешь на тренировку и не хочешь этого. Это значит, что нужно либо что-то менять, либо заканчивать с футболом. Я хотел вернуться домой, в Украину, чтобы были новые эмоции.

- В Азербайджане пресса в принципе со всех требует, будто с чемпионов мира или же придирается только к иностранцам?

- Это, конечно, да, у них там пресса… Я заметил, что любой иностранный футболист, который только приезжает, наверное, должен пройти какое-то давление, критику азербайджанской прессы. Они всегда нас критиковали: "вот Габала, Григорчук привел с собой футболистов"…

Чуть ли не мы вчетвером – я, Миша Сиваков, Леха Гай и Дима Безотосный, должны были выиграть для Габалы чемпионство. Это отражалось на коллективе и было видно даже со стороны команды, что у них отношение не такое. Ты язык не понимаешь, но чувствуешь, что там что-то происходит не особо благоприятное. Вроде бы он с тобой разговаривает, в глаза улыбается, а за спиной может оскорблять, унижать. Это напряжение чувствовалось даже в коллективе.

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- А когда Роман Григорчук дважды вывели их в Лигу Европы, они поменяли отношение?

- Я думаю, что там уже ситуация поменялась. Григорчук перестроился под их философию. После нас туда из украинцев поехали только Антонов и Вернидуб, которые там надолго не задержались. Ставка больше пошла на футболистов с разных точек земного шара, кроме Украины. Первый блин оказался комом и поэтому, наверное, они больше не особо смотрели на украинцев. Они начали осваивать другие рынки, и это принесло результат.

- Только несмотря на свои финансы, Габала так и не выиграла свой чемпионат.

- Сейчас там уже не так, как было раньше. При Юрии Семине там вообще золотые горы были, Габала являлась самым богатым клубом Азербайджана. Говорили, что при Семине они и жили в Баку, а не Габале. В Габале там невозможно – гостиница, два поля и стадион. За территорию не выйдешь никуда. Говорить о каком-то кинотеатре… Там, наверное, даже не знают, что это такое.

- Еще вы признавались, что немного "подустали" от соотечественников, с которыми были в Габале. Сейчас поддерживаете связь?

- Очень редко, но бывает, спишемся. С Димой Безотосным недавно переписывались, с Лешей Гаем. Не особо общаемся, но бывает, поздравляем с какими-то праздниками. Вот Мише Сивакову был день рождения – я написал. Мы не тесно общаемся, но когда видимся – очень тепло друг к другу относимся.

- Некоторые болельщики хотят, чтобы Роман Григорчук возглавил Динамо. Как ты думаешь, у него могло бы получиться в Киеве?

- Безусловно, могло бы. Я считаю его сильным тренером с жестким характером. Наверное, не каждый может выдержать этот характер. Но со своим стремлением к победам, к требованиям даже на тренировках – я думаю, Роман Иосифович что-то поменял бы в Динамо, 100%. А в какую сторону, был бы результат или нет, тяжело сказать. Он специфический тренер, к нему сложно найти подход.

- Он больше мотиватор или тактик?

- Больше тактик.

- Вы признавались, что смотрели все матчи УПЛ, даже когда были за рубежом. Сейчас продолжаете это делать?

- Сейчас я вообще ничего не могу посмотреть, потому что ничего не показывают. Но вообще, конечно же, я смотрю все матчи – и УПЛ, и АПЛ, и Испанию, и Италию, и Германию. Я слежу за всеми чемпионатами, за всеми клубами. И за нашим чемпионатом – в том числе, он на первом месте. Я играю в Украине, поэтому слежу за всеми футболистами и играми.

- Игра каких зарубежных команд вам нравится?

- Я с детства всегда болел за Манчестер Юнайтед, еще когда там были Энди Коул, Дуайт Йорк, Яп Стам, Дэвид Бекхэм, Рио Фердинанд и другие. И сейчас, когда они играют, я смотрю. Интересный футбол показывает Манчестер Сити, это понятное дело. Барселона, Реал, Ювентус, Бавария – это клубы, за которыми интересно наблюдать. В принципе, я могу любой матч посмотреть, который идет, не откажусь от футбола, не переключу.

- Наверняка, вы накопили солидный объем знаний об украинском футболе. Возможно, планируешь как-то использовать это после окончания карьеры? Стать журналистом или телеэкспертом, а может снимать влог, как Евгений Савин?

- Нет, наверное, как Красава – это не то, что я хочу. Пока, если честно, я не знаю, чего хочу после завершения карьеры. Сейчас хочу играть в футбол, пока позволяет здоровье. Надеюсь, еще поиграю, а что будет дальше – пока сам не знаю.

Но в голове есть некоторые планы, идеи на будущее. Хочу, чтобы меня не застала врасплох эта ситуация. Институт физкультуры я закончил, у меня есть диплом, сейчас можно выучиться, получить какие-то категории, начинать с детей или, возможно, быть селекционером.

Тренером во взрослом футболе я себя пока не вижу, а в будущем, в принципе… Хотя есть конспекты, некоторые тренировки интересные. Посмотрим.

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- А чьи это конспекты?

- Не то, что конспекты, но есть некоторые тренировки Мирчи Луческу, Александра Бабича, Романа Григорчука. В принципе, и в памяти отложилось, и есть несколько тетрадок с упражнениями, которые мне были и есть интересными.

- После возвращения в Мариуполь вы выиграли с ним Первую лигу, шли на пятом месте в УПЛ, когда клуб неожиданно уволил Александра Севидова. Как вам объясняли это в команде?

- Эта новость застала врасплох – посреди сезона, да и мы неплохо выступали. По-моему, это случилось после какой-то паузы на игры сборных, в этот момент Севидова убрали. У нас в клубе поменялся руководитель, пришел Санин Андрей Дмитриевич (вице-президент Мариуполя), поменялась структура клуба. Наверное, это нужно сверху смотреть, возможно, как-то не договорились, не нашли общий язык. Тяжело сказать.

Для нас это было неприятной новостью, но жизнь продолжается. Незаменимых людей нет – ни тренеров, ни футболистов. Естественно, все мы уважаем Севидова, но такая ситуация. Наверное, у них с руководством были какие-то разногласия в видении футбола, тактике или стратегии, в вопросах развития клуба.

- Есть предположения, что причина была в договорных матчах. Севидова от футбола пожизненно отстранили из-за них. Ощущали что-то подозрительное в тот период?

- Да-да, читал об этом. Если честно, вообще никаких подозрений не было, никаких разговоров в команде. Мы все матчи выигрывали, победили в Первой лиге. В УПЛ, если не ошибаюсь, мы проиграли тогда только Шахтеру. У нас была очень хорошая статистика. После Шахтера мы обыграли дома Черноморец 3:0, сыграли вничью с Александрией 1:1 и, по-моему, затем убрали Севидова. Не то, что подозрения какие-то – даже если посмотреть по матчам, мы во всех играх бились, старались, выполняли свои задачи на поле.

- Зимой 2018 года вы вернулись в Шахтер и не сыграли там ни минуты. Паулу Фонсека как-то объяснял, что это было, зачем тебя дергали?

- Я узнал это совсем спонтанно. Был на сборах зимой в Турции с Мариуполем, мне позвонил агент – Вадим Шаблий, говорит: "Собирай вещи, ты едешь в Шахтер". С одной стороны, я обрадовался, но с другой – взгрустнул, потому что набрал тогда хорошую форму, отлично чувствовал себя в коллективе на тот момент, у нас была хорошая команда. Мы шли хорошо в таблице.

Я собрал вещи, приехал в Киев, встретился с Шаблием. Он сказал, что меня хочет видеть Фонсека в Шахтере, что я буду конкурировать с Густаво Бланко-Лещуком. Факундо Феррейра – основной нападающий, а мы должны были бороться за место его дублера, выходы на замену. Я думаю: "В принципе, шансы неплохие, потому что раз Бланко-Лещук мало играл, то значит, им и были не особо довольны". Поэтому думал, что будет шанс себя проявить.

После того, как я приехал в ОАЭ на сборы, меня подозвал поговорить Фонсека. Сказал: "Я тебя раньше не знал. Не обещаю, что ты будешь играть здесь. Но ты работай, тренируйся, меня все устраивает, все нравится". Я, в принципе, понял после этих слов, что тут какие-то течения такие… Скорее всего, меня не Фонсека брал, понравился я не ему.

- Возможно, это был Вадим Шаблий? Сейчас вообще поговаривают о том, что он управляет украинскими клубами, учитывая, сколько его клиентов в каждой команде.

- Я не думаю, что он может управлять донецким Шахтером. Естественно, это не Вадим. Нужно брать намного выше. Но для меня этот переход… После этого разговора я понимал, что у меня даже шансов попасть в заявку мало. Так и оказалось. Надеялся, хотя бы в каких-то встречах попадать в 18 (в заявку – прим.), что он мне даст возможность сыграть хотя бы для уверенности в коллективе. Чтобы я с ребятами чувствовал друг друга, думал, что хотя бы на 10 минут даст выйти. Но этого не случилось. Я уже ждал до лета, когда закончится контракт, и думал, где буду играть дальше.

- Да, принято считать, что для Паулу Фонсеки был важен результат, результат и еще раз результат…

- Да, Фонсека не менял футболистов, у него был один и тот же состав на протяжении матчей 15. Как с Ромой начали Лигу чемпионов – с таким составом он и закончил. Единственный матч, который ничего не решал – с Динамо в Киеве, когда 1:1 сыграли. Он там поменял человек пять, может – потому что отпустил уже Тайсона, Патрика, еще кого-то. Тогда Паулу дал шанс поиграть молодым.

- Как вы относитесь к тому, что Мариуполь считают фарм-клубом для Шахтера?

- Это же не первый год так. Все говорили с, не знаю, 2010 или 2009 года, что Мариуполь – фарм-клуб Шахтера. Я никак к этому не отношусь, честно. Конечно, это Донбасс, считают так люди, значит в этом есть и правда.

- Количество аренд действительно зашкаливает. Это хорошо или плохо для команды? С одной стороны – качественные молодые игроки, но с другой – постоянные перестановки в составе.

- Значит, такая ставка идет на молодых футболистов. Можно даже проанализировать и вспомнить, что выросло очень много футболистов, которые сейчас на виду. Зубков, Болбат, Тотовицкий, Пихаленок, Борячук, которые прошли курс молодого бойца в Мариуполе, сейчас играют в хороших клубах.

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- Кто из нынешних арендованных в Мариуполе способен пробиться в первую команду Шахтера?

- У нас сейчас перспективная молодежь, это безусловно. Не зря они сейчас чемпионы мира. Тот же Корниенко, Игнатенко (но ему пока чего-то не хватает чуть-чуть). Тот же Топалов неплохо выглядит, тот же Кулаков, молодой нападающий – фактурный, неплохие данные у него. Молодежь хорошая у нас, просто нужно время, а его сейчас очень мало.

Думаю, у многих есть шансы заиграть, особенно сейчас. Это раньше было мало шансов, когда Шахтер покупал больше молодых футболистов. А сейчас – и продают, и отдают в Европу в более сильные клубы. Двери открыты.

- Например, Алексей Кащук, который постоянно забивал на молодежном уровне, выиграл юношеский ЧМ – но если он вернется в Шахтер, ему нужно будет конкурировать с Тете, за которого заплатили 15 млн евро еще когда он ни разу не сыграл за первую команду Гремио.

- Кащук, в принципе, еще и в Мариуполе особо не играл. Ему нужно здесь немного оббиться, прибавить в агрессии. У того же Топалова тоже эта позиция, крайний нападающий. Если так разобраться, у Шахтера на эту позицию очень много игроков.

Тот же Зубков, который сейчас довольно хорошо играет в Ференцвароше – по слухам, его и в Италии хотят. А Кащуку, можно сказать, нужно еще "обрасти мясом".

- Мариуполь по-прежнему колесит по всей Украине на автобусе? Насколько сильно это сказывается на результатах?

- Да. Но бывает и на поезде – в основном, сейчас на нем передвигаемся. В Киев поездом едем. Естественно, у нас плохая стыковка, из Мариуполя и в Мариуполь очень мало направлений. Киев – да, а остальное все – передвигаемся на автобусе.

В принципе, к нам тоже едут команду. Даже те же Шахтер, Динамо – они прилетают в Запорожье на самолете, а дальше все равно на автобусе. Не думаю, что от этого сильно страдает результат. Мы приезжаем за 24 часа, а то и за два дня до игры. Утром прибыли, а игра только на следующий день – у нас есть время для восстановления. Я сказал бы, что максимум процентов на 25 влияет усталость от автобуса.

Но сейчас уже и на автобусе хочется ездить, в такой-то ситуации.

- Зарплаты в Мариуполе остаются на том же уровне, что и до карантина или клуб попросил о снижении?

- Нет, об этом никто не просил. У нас платится все так же, как и платилось до карантина.

- Что случилось, почему Рустам Худжамов расторг контракт с Мариуполем – посреди карантина, когда футбола нигде нет?

- Еще в конце прошлого года, перед зимней паузой он получил травму на тренировке перед игрой с Шахтером. У него заболело колено очень сильно, он покинул поле, хромая, еле дошел до базы. У него проблемы очень большие с коленом – и с хрящом, и что-то там с костью. Не знаю, хочет сейчас Рустам играть дальше в футбол или нет, но сейчас он решил приостановить свои выступления, потому что зачем ему рисковать своим здоровьем? Если выбор стоит между "ходить" и "в футбол играть", то лучше просто ходить в его возрасте. У него семья, дети, поэтому решил вот так, приостановить пока футбольную карьеру.

- Вы как-то обменивались шутками с Худжамовым в одном из утренних шоу на мариупольском телевидении. Те шутки были придуманы редакторами, а кто отвечает за атмосферу в команде на самом деле?

- Худжамов, конечно. Он мог пошутить. Без него скучно, если честно. Он мог над молодыми и очень хорошо пошутить, и напихать им тоже мог так, что аж коленки дрожали.

- Как вы относитесь к технологии VAR в чемпионате Украины?

- Я поддерживаю VAR. Он делает игру честнее, это несомненно. Но VAR тоже не все решает – эпизод могут посмотреть, а могут не посмотреть. Не все эпизоды трактуются на усмотрение судьи. Третий арбитр, как оказывается, сидит в машине, и он говорит главному, нужно смотреть момент или нет. Главный не видит повторов, этим занимаются другие люди. Есть моменты, которые трактуются как-то странно.

Не хочу углубляться куда-то, но есть матчи, в которых странно трактовались эпизоды. Я говорю сейчас не про европейские чемпионаты, а о нашем, украинском. Но я все равно сторонник VAR, считаю, что с ним честнее и справедливее.

Хотя в последних матчах VAR был против Мариуполя, но я верю, что настанет момент, когда он будет и в нашу пользу в необходимый момент.

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- Насколько обидно было не попасть в первую шестерку?

- Обидно, задача стояла такая. Руководство клуба поставило перед нами задачу попасть в топ-6, занять место не хуже, чем в прошлом году, выйти в Лигу Европы. Естественно, было обидно, винить можем только себя.

Но ничего, у нас есть еще Кубок Украины, победой в котором мы можем перечеркнуть неудачи в чемпионате. Понятное дело, это будет очень сложно, но мы в шаге от финала, приложим все усилия.

- То же Динамо не выглядит таким грозным соперником, как это было раньше.

- Динамо есть Динамо. Посмотрим, как оно будет. Нам еще предстоит тяжелый полуфинал с Ворсклой. Но у нас очень хорошие шансы, мы еще и дома играем. Будем делать все возможное, чтобы попасть в финал.

- Многие футболисты сейчас активничают в социальных сетях, собирают армию подписчиков, рекламируют что-то. Почему у вас закрытый Инстаграм?

- Честно скажу, я частый гость в Инстаграме, но публикую что-то или истории выкладываю нечасто. Я подписан на тех людей, которые мне интересны. Могу зайти туда, почитать что-то, новости посмотреть, ролики… Все это у меня, в основном, футбольное. Там все друзья-знакомые-товарищи. А свою личную жизнь я не хочу выставлять на всеобщее обозрение. Как говорится, "счастье любит тишину". Чем тише, тем лучше.

- Насколько карантин поменял твой образ жизни? Чем занимаешься с сыновьями в свободное время?

- Со своим старшим сыном от первого брака я поддерживаю связь только по телефону. А младшему два годика, развлекает меня каждый день. Подъем у меня в восемь утра, в 8:20 где-то. Идем готовить с ним завтрак, кушаем, одеваемся, выходим на прогулку. Потом у сына сон, у папы – занятия в лесу, пробежка, кроссы.

- Назовите по три ваших любимых фильма и сериала.

- Тройка любимых фильмов – это "Кровавый алмаз" с Леонардо Ди Каприо, "Законопослушный гражданин" и "Перелом" с Энтони Хопкинсом и Райаном Гослингом, тоже такой старенький уже (2007 года – прим.). А сериалы… Я посмотрел только один, "Мажор". Мне как-то не сильно нравятся сериалы. Я люблю фильмы. Для меня два, два с половиной часа – это максимум, который я могу посмотреть. "Мажор" я посмотрел с женой. Она любительница сериалов.

- Сейчас в YouTube много футбольных передач. Какие вы смотрите?

- Смотрю и Красаву, и Вацко. Сейчас, смотрю, очень популярны "Кент" (Саня Алиев), "Миля" Артема Милевского тоже.

- И как вам, нравится контент Алиева?

- Саня… Он такой был, в принципе. Молодец, что остается собой. Единственное, что нужно чуть-чуть маты убрать, потому что и дети смотрят, и мамы, и бабушки. Нужно уменьшить звука в матах. А так пацаны рассказывают и делают то, что было и есть. Ничего тут такого нет плохого.

- Недавно в СМИ разлетелись заголовки "Фомин раскритиковал Зеленского". Вроде ты больше говорил не о персоне президента, а о ситуации в целом – в частности, на ее оценку повлиял коронавирус, который от Владимира Зеленского не зависит.

- Если честно, я в шоке, как перекрутили. Меня спросили, что изменилось за год власти Зеленского. Я ответил, что ничего не изменилось. Из-за него не стало ни лучше, ни хуже. Ситуация сейчас ухудшилась из-за пандемии коронавируса, а не политиков. Против Владимира Зеленского я ничего не имею, возникло недоразумение, меня поняли неправильно.

- А какие футбольные сайты читаешь? Просматриваешь комментарии?

- Террикон, Football.ua. Комментарии я вообще нигде не читаю. А зачем читать комментарии, где негатива больше, чем позитива. Я и сам знаю, как я сыграл, где я был и что сказал. У меня есть близкие люди, которые могут что-то сказать. А то, что там пишут, мне не интересно.

- Зачастую и игру не критикуют, а просто пишут оскорбления, которые уже стали мемом.

- Это слабые люди.

- Оглядываясь на вашу карьеру, на сколько вы можете оценить ее по десятибальной шкале? Относительно своих ожиданий, а не "не выиграл Золотой мяч – десятки быть не может".

- Знаете, самому себя оценивать не хочется. Мне кажется, это должны делать люди постарше, поопытнее – тренера, эксперты. В каких-то моментах своей карьеры я счастливый, а в каких-то мог бы что-то поменять. Пускай будет серединка, пятерочка.

- Что пожелаешь болельщикам Мариуполя?

- Чтобы они были чуть-чуть терпеливее. Чтобы, когда это будет разрешено, приходило побольше людей на стадион вне зависимости от матча – чтобы трибуны были полные так же, как с Динамо, Шахтером. Чтобы поддерживали нас от первой до последней минуты. Болельщики у Мариуполя очень требовательные, они видят, где команда играет, а где нет. Мы обещаем не расслабляться, всегда держать себя в тонусе. А им пожелаю удачи и здоровья.

Евгений Музыка, Football.ua