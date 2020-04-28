Украина

Главный тренер Колоса рассказал о попытках подписать нападающего и работе с проблемными футболистами.

Руслан Костышин и спортивный директор Колоса Виталий Лисицкий рассказали Youtube-каналу Бомбардир о переговорах с Евгением Селезневым, а также отметили, что в клубе готовы работать с игроками, у которых непростой характер.

"Вели переговоры с Селезневым. Мы и сейчас готовы его пригласить. Главное, чтобы Селезнев был готов. Поведение нашего тренерского штаба и директоров заставляет футболистов работать по-другому. Дело в отношении — это самое основное. Думаете у нас нет или не было проблемных ребят?

Алиев и Милевский? Разве они проблема? У них ореол проблемных футболистов. Если бы они работали в нашем клубе, тогда мы бы посмотрели на них. Костышин изменил бы Алиева и Милевского? Таких заголовков не надо", — сказал Костышин.

Спортивный директор ковалевцев Виталий Лисицкий прокомментировал переговоры с Евгением Селезневым.

"Мы с ним поговорили. Он честно сказал, что у него есть два варианта в Турции. Через два дня он перезвонил и сказал, что подписал контракт и уехал в Турцию", — добавил Лисицкий.

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