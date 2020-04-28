Украина

Игроки сборных команд по футболу продолжают отстаивать честь своих национальных знамен. И пока стадионы ждут возвращения футбола, игроки соревнуются в киберпространстве.

Во вторник, 28 апреля, в 20:00 на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола будет транслироваться онлайн противостояние FIFA 20 между сборными командами Украины и Румынии.

Сборная Украины, за которую будет играть звездный вингер "сине-желтых" Евгений Коноплянка, встретится с командой Румынии, честь которой защищать будет полузащитник "трехцветных" Резван Марин. Матч, который обещает стать одним из самых непредсказуемых в серии киберфутбольних соревнований сборной Украины!

Недавно Евгений Коноплянка продемонстрировал свое мастерство во владении джойстиком в игре до двух побед со сборной Польши в дуэте с Александром Зинченко, Евгений дал достойное сопротивление Матеуш Клиху, тем самым — обеспечив победу Украины.

Но виртуальный вызов сборной Румынии достаточно мощный! Ведь Резван Марин активно играет в FIFA с 2016 года и даже имеет карточку своего электронного прототипа в игре с максимальным рейтингом 99.

Для Евгения, чья киберфутбольна карьера только набирает обороты такой соперник настоящая стена! Однако, в том и ценность спорта: соревноваться с сильным соперником, дабы отточить свое мастерство и перейти на новый уровень!

По правилам поединка оба игрока будут играть в формате Ultimate Team. Таким образом, в команды каждого будут входить легенды мирового футбола! Максимальное количество матчей, которык могут сыграть Евгений и Резван — три, а победителем станет тот, кто выигрывает два из них.

Комментировать матч пресс-атташе главной команды страны Александр Гливинский. Поддержим Коно и сборную Украины в ответственном матче с Румынией! Смотрим трансляцию на YouTube-канале УАФ.