Украина

Несколько месяцев назад "горняки" предлагали футболисту новый контракт.

Хавбек донецкого Шахтера Виктор Коваленко изъявил желание попробовать свои силы в топ-чемпионате и отказал "горнякам" в продлении контракта. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Дончане выступили к Коваленко с предложением о продлении действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2021 года, но получили отказ. Таким образом, уже этим летом 24-летний украинец может сменить клубную прописку.

Согласно информации источника, за игроком продолжает следить Рома, которую тренирует экс-наставник "горняков" Пауло Фонсека. Украинский хавбек является одним из приоритетных вариантов для "джаллоросси" на позицию центрального полузащитника.

Также Коваленко находится в сфере интересов одного из клубов АПЛ, но пока неизвестно какого именно.

На данный момент стоимость Коваленко, согласно Transfermarkt, составляет 4,8 млн евро.

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