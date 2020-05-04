Украина

Генеральный директор Шахтера продолжает выступать против расширения чемпионата.

Сергей Палкин в программе "Великий футбол" отметил положительные и негативные моменты в украинской Премьер-лиге.

"Есть два состояния: одно позитивное, другое негативное. Начнем с позитивного. Например, Колос ворвался в Премьер-лигу и закрепился в первой шестерке. Десна: я знаком с ее президентом, человеком, который переживает за клуб, инвестирует, сколько может, чтобы создать хороший коллектив. Эта команда сегодня на три очка отстает от второго-третьего места. Ворскла, которая меняет философию, перезапускаются многие процессы. Те же Карпаты: определенные проблемы есть, но это серьезный бренд, и с этим соперником всегда достаточно сложно играть. Есть очень интересные клубы. Заря показывает отличнейший футбол", — заявил Палкин.

"Из негативного – у нас могут быть проблемы с коэффициентами. Если мы просядем ниже 10-го места, то потеряем прямое попадание в группу Лиги чемпионов, как домино пойдут проблемы с Лигой Европы и так далее. Поэтому сегодня нам нужно очень аккуратно относиться ко всем телодвижениям касательно Премьер-лиги. Если решения, которые мы принимаем, усилят УПЛ, то их нужно делать, если нет, то нет".

"Вы прекрасно знаете, что со следующего сезона у нас 14 команд. Но это решение принималось до коронавируса. Мы все сегодня понимаем, что из-за коронавируса экономика Украины просядет очень серьезно. Естественно, это сразу же ударит по клубам. Потому сегодня, прежде чем принимать решение о переходе на 14 клубов, нужно хорошо подумать. Может быть, ввиду форс-мажорной ситуации временно остаться с 12 клубами, а потом уже принимать дальнейшие решения".

"Пару недель назад у меня был разговор с президентом Динамо (Киев): он тоже высказался за то, чтобы сохранить 12 команд и на 14 пока не переходить, потому что мы можем очень серьезно просесть. Мы себе этого позволить не можем".

Сергей Палкин уже не впервые выступает против расширения УПЛ. Так, две недели назад он высказывался в этом ключе в эфире того же "Великого футбола".

Решение о расширении чемпионата Украины до 14 команд в следующем сезоне (и до 16 – в кампании-2021/22) было принято еще в июле 2019 года, а также еще раз подтверждено в марте этого года.