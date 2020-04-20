Украина

Генеральный директор Шахтера рассказал о возможных изменениях, которые ждут мировой и украинский футбол.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мнением касательно возможных изменений в мире футболе после возобновления соревнований, которые взяли бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса.

Функционер считает, что украинской Премьер-лиге не стоит увеличивать количество команд до 14, как это планировалось ранее.

"Проблем не избежать, 100%. Сегодня трудно давать прогнозы, насколько серьезными будут последствия. Никто не знает, что будет завтра. В Германии клубы первой и второй Бундеслиги получают основное финансирование за счет продажи билетов. Для них это очень сильный удар будет".

"После коронавируса болельщики начнут ходить на стадионы, в лучшем случае, через год. Даже если вы объявите, что ситуация нормализовалась и проблема решена, но люди просто будут бояться. Это будет фактор, который будет заставлять еще долгое время находиться вне таких массовых мероприятий".

"Нам надо будет скорректировать свои позиции на следующий сезон. Планировали переходить на 14 клубов, но считаю, что это абсолютно провальная идея, учитывая нынешнюю ситуацию. Нужно, чтобы осталось 12. Дай бог, чтобы еще нынешний формат сохранился в нормальном виде", — заявил Палкин в программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом может состояться 6 августа.

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