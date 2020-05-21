Украина

Экс-игрок "горняков" поделился эмоциями от победы в Кубке УЕФА-2009.

Бывший защитник донецкого Шахтере Разван Рац вспомнил о триумфе "горняков" в Кубке УЕФА в 2009 году. Тогда подопечные Мирчи Луческу одолели в финале Вердер, а автором победного гола в дополнительное время стал Жадсон.

"После вылета из Лиги чемпионов я сказал в интервью, что мы возьмем КУЕФА. Тогда мы были как братья, как одно целое".

"За неделю до исторического триумфа Мирча Луческу сказал нам: "В финале нужно побеждать, а не просто играть". Нет смысла дойти до решающего поединка и уступить в нем".

"Я благодарен Шахтеру за то, что клуб дал мне возможность выиграть евротрофей. Абсолютно все внесли вклад в эту победу, начиная с президента и заканчивая каждым работником клуба", — заявил Рац в интервью ТК Футбол.

Кроме того, экс-игрок сборной Румынии заявил о желании увидеть Шахтер в качестве победителя Лиги чемпионов.

"Только победа в Лиге чемпионов может быть лучше триумфа в Кубке УЕФА. Это классная мотивация для новых свершений. Надеюсь, что Шахтер исполнит мечту президента клуба и добудет победу в Лиге чемпионов", — добавил экс-защитник "оранжево-черных".

Напомним, Шахтер 24 мая проведет первый товарищеский матч после выхода из карантина, а соперником "горняков" станет лидер Первой лиги Рух. Вашему вниманию расписание спаррингов украинских клубов.