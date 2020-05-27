Украина

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об условиях продолжения национального первенства.

Андрей Павелко сообщил, что чемпионат Украины не будет вновь остановлен, если у кого-то из футболистов тест на коронавирус даст положительный результат.

"Карантин не закончен, пандемия не прошла, – цитирует президента УАФ телеканал Футбол. – На нас лежит ответственность за здоровье спортсменов, арбитров и всех, кто причастен к возврату футбола. Мы обязаны выполнять требования кабмина и министерства охраны здоровья, чтобы в свое время футбол вернулся на стадионы в полном объеме — со зрителями".

"Мы добились возможности присутствия на матче 200 человек, ведь при разных условиях в разных городах нужно больше персонала, в том числе и для обеспечения качественной картинки. Также решен вопрос с тестированием: оно будет проводиться раз в 14 дней".

"В случае выявления заболевания мы не будем останавливать тур и отправлять команды на карантин. Мы консультировались с УЕФА, изучали опыт других стран, и приняли решение, что на карантин будет помещен только зараженный игрок. Решения по другим игрокам будет приниматься в зависимости от того, насколько он был вовлечен».

Ранее сообщалось, что МОЗ Украины разрешило возобновить чемпионат с 30 мая.