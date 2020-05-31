Украина

Главный тренер Мариуполя прокомментировал отмену выездного матча 24-го тура Премьер-лиги против Карпат.

Мариуполь по дороге во Львов узнал, что матч против Карпат не состоится из-за того, что у некоторых игроков и персонала Карпат обнаружили коронавирус.

"Мы направлялись во Львов и перед Житомиром позвонило руководство, получив указание ехать в Мариуполь. Официальной причины никто не знал. Понимая, что мы были в шаге от игры и пришлось возвращаться домой, игроки были расстроены. Но здесь здоровье вышло на первый план", — цитирует главного тренера Мариуполя Александра Бабича сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Могу сказать, что вчера все футболисты сдали отрицательные тесты на коронавирус. Это нас радует".

Решение по матчу Карпаты – Мариуполь будет принято первого июня. Владелец львовского клуба Олег Смалийчук уже заявил, что клуб не будет возражать против технического поражения, а тем, кто считает, что "львы" специально соврали о положительных результатах тестов, передал послание: "Мы – Карпаты, вы – говно".