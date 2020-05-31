Украина

Полузащитник Шахтера — о матче против Динамо в 24-м туре УПЛ.

Динамо проиграло Шахтеру и осталось четвертым в турнирной таблице чемпионата Украины.

"По первому тайму было видно, что нам тяжело. Но потом мы пропустили и стали играть более быстро и агрессивно. Во втором тайме полностью переиграли Динамо. Я думаю, что киевляне начали быстро играть, потому что им очень нужна была победа".

"Борьба за второе место довольно серьезная, на него претендуют три команды. Они хотели забить быстрый гол. Мы же потеряли нить игры, было много брака тактического и технического".

О эпизоде с Денисом Поповым:

"Я выпрыгивал и получил по лицу. Посмотрели VAR — было нарушение. У меня заслезился глаз, я ничего не видел. На такой высоте невозможно подлезть под руку, хотя там кричали, что я сам подлез. Не так легко войти в игру после двух месяцев.

О том, что сказал Михайличенко:

"Уважаю Алексея Александровича, он вызывал меня в сборную еще в 17 лет. Он апеллировал к судье, а Михайличенко я сказал, что он же меня знает, и я не буду симулировать. Я работал с ним, знаю его требования, и он меня знает", — сказал Тарас Степаненко в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.