Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал поединок с Шахтером.

Динамо проиграло Шахтеру и осталось четвертым в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Не так интересно, когда нет болельщиков, нет поддержки, неважно за тебя болеют или против тебя. В такой ситуации главное, что мы уже продолжили чемпионат".

О болельщиках возле стадиона, которые поддерживали команду и пытались "зарядить":

"Я думаю, в принципе, да, если не брать во внимание результат игры. Можно так сказать, что уровень бразильцев Шахтера показал, что после такого перерыва они здорово играют с мячом. Особенно, когда в середину поля вышел еще один бразилец, нам намного тяжелее стало играть".

О форме команды:

"Первый тайм был очень даже хорошим. Особенно первые 15-20 минут мы накрывали. Но потом стало меньше сил, думаю, любая команда не может так играть весь матч. Полагаю, мы готовы физически. Главное, подготовить голову каждому из нас и бороться за второе место. Надо быть реалистами".

О своем голе:

"Даже не знал, как радоваться, потому что болельщиков не было. То, что мы делаем на тренировке иногда, оно получилось", — приводит слова Виталия Буяльского официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.