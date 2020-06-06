Украина

Украинец бразильского происхождения высказался о победе над Десной.

Шахтер выстоял в голевой перестрелке с Десной в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги (3:2). Полузащитник "горняков" Марлос, оформивший дубль в ворота черниговской команды, прокомментировал результат этой встречи.

"Хотел бы забить больше! Но, думаю, и это хороший показатель. Если всегда будет так, значит работаем правильно и потихоньку набираем игровой темп. Счастлив, что снова помог клубу добиться важной победы, которая еще на шаг приближает к главной цели – стать чемпионами".

"Когда доигрываешь до определенного возраста, то в каждом матче ждешь правильного момента: изучаешь соперника, понимаешь, где у него свободные зоны и как их можно вскрыть. Если такой момент возникает, я вхожу в эту зону и забиваю".

"Что чувствовал после незабитого пенальти? Почувствовал, что обязан помочь команде. Когда не реализовал пенальти, то прекрасно понимал: надо реабилитироваться и помочь партнерам", — приводит слова Марлоса официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Десна.