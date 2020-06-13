Украина

Украинский хавбек отметил юбилей забитым голом в ворота луганской Зари.

В центральном поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Динамо добыло уверенную гостевую победу над Зарей (3:1), а автором одного из голов в составе киевлян стал полузащитник Виктор Цыганков, вернувшийся после травмы передней поверхности бедра.

Как сообщает официальный сайт Динамо, матч против Зари стал для Цыганкова 100-м за "бело-синих" в рамках украинского первенства. Украинец стал 37-м игроком в истории клуба, которому удалось достичь данного показателя.

Стоит отметить, что дебютировал Виктор Цыганков в украинской Премьер-лиге в матче против каменской Стали, который состоялся 14 августа 2016 года. За это время игрок Динамо сумел отличиться 43 взятиями ворот.

Смотрите видео голов и обзор поединка Заря — Динамо на Football.ua. Также вы можете отдельно посмотреть видео гола Виктора Цыганкова, который он забил со штрафного.