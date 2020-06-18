Стало известно кадровое состояние "горняков" перед игрой против Александрии.
Мораес и Степаненко, фото Шхтера
18 июня 2020, 16:32
Жуниор Мораес и Тарас Степаненко вернулись в общую группу Шахтера накануне поединка против Александрии,, сообщает официальный сайт "горняков".
Не принимали участие в занятии Исмаили, Валерий Бондарь, Максим Малышев и Майкон, а Артем Бондаренко тренировался по индивидуальной программе.
Луиш Каштру много внимания перед игрой уделил тактическим моментам, которые заняли вторую половину занятия.
Начало поединка Шахтер — Александрия, который пройдет 20 июня, состоится в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.