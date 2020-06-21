Украина

Игрок киевлян поделился ожиданиями от следующего матча.

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о подготовке команды ко встрече с Колосом в 27-м туре УПЛ.

"Подготовку к поединку с Колосом мы начали на следующий день после кубковой игры с Минаем. Ни одного выходного у нас не было, ведь сейчас мы проводим по два матча в неделю. На игру настраиваемся очень серьезно, ведь у нас нет права на ошибку. В пятницу во время командных сборов тренеры подробнее нам рассказали, как будет строиться подготовка к этому конкретному матчу.

Конечно, после трех побед настроение приподнялось. Особенно рады, что вышли в финал Кубка. Эту задачу мы выполнили, теперь осталось сделать один шаг и получить трофей.

Прежде всего, нам нужно быть внимательными. Считаю, это интересный соперник, у них есть свой рисунок игры, поэтому они могут преподнести сюрприз. Поэтому должны быть готовы ко всему и добиться положительного результата", – рассказал Попов в интервью официальному сайту клуба.

Матч Динамо – Колос состоится в Киеве в понедельник, 22 июня, и начнется в 19:30.

Ранее сообщалось, что защитник Никита Бурда вернулся к тренировкам Динамо.