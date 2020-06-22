Украина

Форвард Десны надеется вскоре дебютировать за сборную Украины.

Нападающий черниговской Десны Александр Филиппов проводит свой лучший сезон в карьере, забив 15 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги. В списке бомбардиров первенства 27-летний форвард уступает только Жуниору Мораесу из Шахтера.

Филиппов надеется, что его результативность поможет получить дебютный вызов в сборную Украины.

"Хочется поиграть в Лиге чемпионов. Понимаю, что это будет тяжело, но как бы там не было... Хотелось бы и дебютировать за сборную Украины. Даже не для того, чтобы выйти раз на 10 минут с какой-то командой и сказать: "Фух, я дебютировал". Нет, хочу быть нужным своей стране, показывать тот уровень футбола и расти. Тогда я буду доволен", — заявил Филиппов в программе Великий футбол.

Напомним, в апреле этого года на Football.ua вышло интервью Александра Филиппова, в котором он рассказал о перспективах в сборной Украины, натурализации футболистов и многом другом.