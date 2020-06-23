Украина

Голкипер Динамо высказался о скандальной победе над Колосом.

В поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги Динамо одолело Колос со счетом 2:1, однако наибольшие споры и обсуждения вызвала работа арбитра Сергея Бойко, который назначил четыре пенальти и еще один одиннадцатиметровый отменил после шестиминутного просмотра VAR.

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан, парировавший один из пенальти, поделился эмоциями от неоднозначной победы своей команды.

"Почему не улыбаюсь? Это все потому, что был тяжелый матч, который отнял много эмоций. Конечно, хотелось бы гораздо надежнее сыграть. Но ничего, главное, что победили, набрали три очка и сохранили свое место в таблице".

"Отбитый пенальти? Мы работаем над этим компонентом. Надежда на то, что сможешь парировать пенальти, есть всегда, но не сложилось во втором эпизоде", — приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

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