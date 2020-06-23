Украина

Уругваец отметился голом с пенальти в матче против Колоса.

В поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги Динамо одолело Колос со счетом 2:1, а автором победного гола в составе киевлян стал крайний полузащитник Карлос де Пена.

Уругвайский хавбек на 87-й минуте успешно реализовал пенальти. Как сообщает официальный сайт УПЛ, этот гол стал юбилейным 200-м взятием ворот Динамо под руководством Алексея Михайличенко.

Напомним, что Михайличенко во второй раз возглавил "бело-синих" в августе 2019 года. На посту главного тренера Динамо 57-летний специалист также работал в период с 2002 по 2004 год.

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