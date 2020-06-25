Украина

Стало известно, сколько вингер зарабатывает в стане чемпиона Украины.

Тайсон получает в Шахтере около трех миллионов евро за сезон, сообщает GauchaZH со ссылкой на окружение игрока.

Источник разгласил данную информацию в контексте потенциального перехода вингера в Интернасьонал.

Сам же Тайсон ранее отмечал, что его мало волнует финансовая сторона будущего трансфера.

Тайсон в этом сезоне провел 31 поединок в футболке "горняков", забив 10 голов и сделав восемь результативных передач.