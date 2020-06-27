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Football.ua представляет анонс матча 28-го тура чемпионата Украины между Колосом и Александрией.

В поединке 28-го тура первенства Украины против Колоса Александрия постарается сохранить минимальный шанс остаться среди претендентов на призовые места.

Колос — Александрия

Суббота, 27 июля, 17:00. Киев, Оболонь-Арена. Арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Колосу уже не подняться выше последнего места в первой шестерке, поэтому подопечным Руслана Костышина остается лишь максимально успешно подготовиться к поединкам плей-офф, а там уж, чем черт не шутит, побороться за выход в Лигу Европы. Для Александрии же вполне по силам избежать стыковых матчей, но для этого терять очки никак нельзя.

На первом этапе чемпионата новичок Премьер-лиги неожиданно успешно сыграл против недавнего участника еврокубков (победа и ничья), и даже при поражении на старте второго этапа Колос выглядел неплохо.

Правда, сейчас проигрышная серия коваливцев несколько затянулась, и они явно не против прервать эту неприятную тенденцию, к чему они были близки в недавнем скандальном матче против Динамо. К сожалению, номинальные хозяева Оболонь-Арены не смогут предстать в оптимальном составе, поскольку Петров и Ефремов дисквалифицированы, у Ориховского травма, а участие в матче Смирного под вопросом.

Недавно претендовавшая даже на вторую строчку Александрия в последних играх похвастаться результатами не может. Два разгрома от Динамо и Десны, а также проигранный (ведя по ходу матча) "чемпионский" поединок против Шахтера явно расстроили Владимира Шарана и поклонников команды. Самое время доказать, что Александрию еще рано списывать со счетов.

У Александрии травмированных нет, разве что под вопросом находится Гречишкин. При этом отбыли дисквалификации Бабогло и Бухал.

Интересные факты

– Колос и Александрия провели между собой 3 официальных матча (все в УПЛ): 1 победа Колоса, 1 ничья и 1 победа Александрии.

– Во всех личных встречах забивали обе команды.

– Колос не играет вничью в чемпионате с 28 сентября 2019 года (19 матчей): 5 побед и 14 поражений.

– Проигрышная серия Колоса в УПЛ составляет 7 матчей.

– Колос пропускает в каждом из своих последних 10-ти матчей чемпионата (20 голов).

– Проигрышная серия Александрии в чемпионате составляет 3 матча.

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