Украина

Главный тренер "приазовцев" прокомментировал центральный поединок во второй шестерке.

Мариуполь в меньшинстве удержал победу над Днепром-1 в поединке 28-го тура чемпионата Украины. Александр Бабич остался доволен своими подопечными, но хотел бы уменьшить количество ошибок.

"Сегодня мы радуемся победе. Играли против лидера нашей группы за 6 очков. Играли против команды, которая хорошо укомплектована. Тем более, учитывая, что мы сыграли 120 минут в Кубке, я рад, что ребята выдержали, выполнили то, что мы от них требовали. И, наверное, мы несколько удивили соперника агрессивной игрой.

Пока были в равных составах, полностью контролировали игру. Так, были полумоменты у соперника, но я был уверен, что мы доведем игру до логического завершения — до победы. После удаления, когда пошла череда детских ошибок, больше стали нервничать. Могли и сыграть вничью. Матч давался, пока не остались в меньшинстве и получили ненужный пенальти. Детские ошибки у нас повторяются. У каждого есть право на ошибку, но хочется, чтобы их было меньше", — приводит слова Александра Бабича официальный сайт Днепра-1.

Мариуполь благодаря победе приблизился к днепрянам на расстояние одного балла.