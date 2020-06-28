Украина

Football.ua представляет анонс матча 28-го тура чемпионата Украины между Мариуполем и Днепр-1.

В 28-м туре первенства УПЛ сойдутся соседи по верхней части турнирной таблицы второй шестерки Мариуполь и Днепр-1.

Мариуполь — Днепр-1

Воскресенье, 28 июня, 17:00. Мариуполь, Стадион имени В.Бойко. Арбитр — Анатолий Абдула (Харьков). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Наиболее вероятно, что именно Днепр-1 и Мариуполь будут представлять вторую шестерку чемпионата в плей-офф за последнюю путевку в Лигу Европы (первую шестерку после победы Колоса над Александрией представит именно эти команды). Правда, Ворскла отстает от Мариуполя лишь на 4 очка, поэтому победа более необходима азовцам, чем днепрянам, которые опережают команду Александра Бабича на те же 4 пункта.

Хозяев можно было бы считать фаворитами матча, если бы не одно "но", а именно — полуфинал Кубка Украины, в котором Мариуполь уступил Ворскле.

Во-первых, отбегать по жаре 120 минут — никак не плюс для физического состояния. Во-вторых, проиграть в серии пенальти — болезненный удар по психологии. В-третьих — травмы Яворского, Мишнева, Горбунова и Фомина, причем первые двое не сыграют против Днепр-1 точно.

Если потери и у гостей: из-за дисквалифкаций матч против Мариуполя пропустят Коркишко.

Интересные факты

– Мариуполь и Днепр-1 сыграли между собой 3 официальных матча (все — в УПЛ): 1 победа Мариуполя, 2 победы Днепр-1.

– Команды ни разу не играли вничью между собой.

– Безничейная серия Днепр-1 в УПЛ составляет 7 матчей (5 побед и 2 поражения).

– Беспроигрышная серия Мариуполя в чемпионате составляет 3 матча (2 победы и 1 ничья).

- Днепр-1 пропускает в последних пяти выездных матчах чемпионата (12 голов).

Ориентировочные составы