Украина

Француз рассказал о ситуации с защитником.

Главный тренер мадридского Реала Ашраф Хакими прокомментировал окончание аренды защитника Ашрафа Хакими в Боруссии Дортмунд и его возможный уход из клуба.

"Хакими – наш игрок, но все может произойти. Здесь имеются два аспекта: экономический и спортивный. Я хочу рассказать о спортивном аспекте.

Мне интересен Ашраф, но все зависит от клуба. Есть клуб, тренер и игрок. Нам нужно принять решение", – приводит слова Зидана издание Marca.

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Действующий контракт Хакими с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

В завершившемся сезоне 21-летний защитник провел 45 поединков в футболке Боруссии Д, отличившись девятью голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Хакими прибыл в Милан для завершения перехода в Интер.