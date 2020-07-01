Украина

Руководство Руха считает, что такой клуб, как Карпаты, не должен исчезнуть с футбольной карты Украины.

На призыв главы Львовской областной облгосадминистрации Максима Козицкого помочь Карпатам, оказавшимся в финансовом кризисе, откликнулся один из лидеров первой Лиги Рух.

В официальном заявлении Руха говорится, что его президент Григорий Козловский является поклонником Карпат и готов протянуть руку помощи "зелено-белым". Козловский, если руководство Карпат согласится, готов покрыть все затраты на выездные матчи "львов", которые осталось сыграть в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что УПЛ отменила матч 24-го тура между Карпатами и Мариуполем из-за того, что львовяне не могли добраться к месту его проведения.