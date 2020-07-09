Украина

Предлагаем вашему вниманию кадры из раздевалки киевлян после победы над Ворсклой.

Динамо одержало победу над Ворсклой в финале в серии пенальти и стало обладателем Кубка Украины.

После поединка футболисты киевлян отмечали победу в раздевалке и не сдерживали своих эмоций.

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Предлагаем вашему вниманию видео празднования победы в турнире из раздевалки команды.



"Бело-синие" по-прежнему ведет борьбу за место в Лиге чемпионов в УПЛ, но победа в Кубке уже позволила команде гарантировать участие в групповом раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Динамо сравнялось с Шахтером по количеству трофеев в истории независимой Украины.