Предлагаем вашему вниманию кадры из раздевалки киевлян после победы над Ворсклой.
Игроки Динамо, ФК Динамо
09 июля 2020, 14:04
Динамо одержало победу над Ворсклой в финале в серии пенальти и стало обладателем Кубка Украины.
После поединка футболисты киевлян отмечали победу в раздевалке и не сдерживали своих эмоций.
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Предлагаем вашему вниманию видео празднования победы в турнире из раздевалки команды.
"Бело-синие" по-прежнему ведет борьбу за место в Лиге чемпионов в УПЛ, но победа в Кубке уже позволила команде гарантировать участие в групповом раунде Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Динамо сравнялось с Шахтером по количеству трофеев в истории независимой Украины.