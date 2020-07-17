Украина

Свободный от игр в 32-м туре чемпионата Украины Олимпик уже отдыхает после сезона-2019/20.

После матча 31-го тура против Львова Олимпик, которому в 32-м туре предстояло встретиться с Карпатами, отправился в отпуск в связи с тем, что "бело-зеленых" сняли с чемпионата.

Отпуск донецкой команды продлится до 27 июля, после чего подопечные Игоря Климовского соберутся на базе в Счастливом и начнут подготовку к сезону-2020/21 — сообщил официальный сайт клуба.

В настоящий момент Олимпик занимает третье место во второй шестерке, опережая Ворсклу на два очка, и точно не опустится ниже четвертого по итогам чемпионата.