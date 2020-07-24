Украина

Шахтер продолжает подготовку к возобновлению Лиги Европы под руководством главного тренера.

Луиш Каштру завершил кратковременный отпуск и вернулся к работе — сообщает официальный сайт Шахтера.

Очередная тренировка 24 июля прошла под руководством главного тренера чемпиона Украины. В занятии приняло участие 27 футболистов, в том чесле и вернувшийся в основную группу Евгений Коноплянка. Манор Соломон пока только притупил к пробежкам.

26 и 29 июля Шахтер проведет спарринги с Полесьем и Вересом, а 5 августа в Киеве примет Вольфсбург в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.