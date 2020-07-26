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Главный тренер Мариуполя — о матче против Александрии.

Мариуполь обыграл Александрию и вышел в финал плей-офф за Лигу Европы. Итоги матча подвел наставник азовцев Александр Бабич.

"Матч удался. Хорошо, что были болельщики. Они подгоняли и Александрию, и нас. Радует, что зрителей стали пускать на стадион. Это Кубок! Очередной. В один финал мы не попали, а этот финал уже играем. Игра была обоюдоострой. Моменты были как у нас, так и у соперника. Мы воспользовались своими заменами и добились положительного результата".

О своем будущем:

"Я ничего не могу сказать. Это вопрос скорее к руководству. Мы должны до конца доработать. Доработать честно. Наша задача – выполнить поставленные цели и максимум сделать для того, чтобы команда вышла в квалификацию Лиги Европы. А потом уже будем садиться с руководством. Нужно знать, как руководство видит будущее, как хочет развивать команду, каким будет состав. Перед игрой я сказал ребятам, что хочу продлить "жизнь" с этой командой хотя бы еще на один матч. И у нас это получилось. Теперь будем играть в финале с очень серьезным соперником – Колосом".

О победе над Александрией:

"Эта игра стала очередным доказательством того, что футбол непредсказуем. Мы сегодня не отходили от своей игры. Мы играли очень высоко и пытались не давать сопернику начинать атаки. Мы постарались больше контролировать мяч. Чуть-чуть где-то спешили, но во втором тайме, когда подустали, стали спокойнее работать с мячом и создавать моменты. Радует то, что выиграли у очень серьезного соперника", — приводит слова Александра Бабича официальный сайт Мариуполя.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Мариуполь.