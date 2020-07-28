Украина

Редакция Football.ua обсудила последние новости вокруг Динамо и Мирчи Луческу и поговорила о перспективах румына.

Мирча Луческу получил работу лишь четыре дня назад, но уже успел заявить в прессе, что ему не нравится реакция болельщиков на его назначение, поэтому он собирается покинуть клуб.

Тем не менее, Игорь Суркис заверил, что в стане киевлян все остается по-прежнему, никто никуда не уходит. Football.ua решил разобраться, что ждет румына в столичном клубе, а также чем были вызваны последние "движения" в прессе.