Украина

Президент Динамо заверил тренера во всяческой поддержке.

Киевское Динамо подтвердило, что Мирча Луческу спустя два дня после назначения, 25 июля, сомневался в том, стоит ли ему приступать к работе с клубом. Это было продиктовано негативной реакцией ультрас и некоторых СМИ на назначение экс-тренера Шахтера в киевский клуб.

Слова, опубликованные в СМИ, были письмом Луческу к президенту Динамо Игорю Суркису. Тот ответил Мирче также в письменном виде, заверив в абсолютной поддержке со своей стороны.

"Волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством", — написал Игорь Суркис.

"Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага".

"Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба".

"Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки Динамо будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный мореход, как Мирча Луческу".

"У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей".

"Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед!"

Бывалый и закаленный мореход Мирча Луческу сегодня, 28 июля, прилетит в Киев, чтобы приступить к работе в киевском клубе.