Украина

Форвард намерен продолжить карьеру в Динамо.

Жерсон Родригес вернулся в Киев из Турции, о чем поведал в "сториз" своего Инстаграм.

Динамо отправило Родригеса в аренду в Анкарагюджю, где люксембуржец провел 11 матчей (6 голов и 2 результативные передачи), однако подрался с капитаном столичного клуба Анте Кулушичем и был отчислен из команды.

Будущее Жерсона в Динамо пока под вопросом. На Родригеса претендовали Бешикташ и Эрзурумспор, однако с бронзовым призером чемпионата Турции киевляне не сошлись в цене, а вариант с новичком турецкой Суперлиги отверг сам футболист.

В то же время агент Родригеса уверяет, что его клиент мечтает пробиться с Динамо в Лигу чемпионов.

В составе Динамо Жерсон провел 12 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.